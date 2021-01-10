Опубліковано прощальне повідомлення матері з дітьми, які стали жертвами авіакатастрофи в Індонезії. Фото
У мережі показали останні повідомлення жінки та її дітей, які летіли індонезійським літаком, що упав у Яванське море після вильоту зі столиці Джакарти 9 січня. Так, вона поділилася знімком на борту до трагедії.
Як стало відомо, Ратіх Вінданія опублікувала фото зі своїми дітьми і підписала: "Прощай, сім'я. Ми поки їдемо додому". Про це повідомляє видання Daily Mail.
На сторінці в Instagram брат дівчини Ірфансія Ріянто оприлюднив кадр із сім'єю, під яким написав: "Моліться за нас". Він зазначив, то спочатку його близькі повинні були летіти іншим рейсом, але з незрозумілих причин все різко змінилося.
Після цього чоловік поїхав в аеропорт і сподівався, що з'являться хороші новини про його сестру і батьків, які були на борту літака. За словами Ірфансія, він безсилий, але все ж чекає отримання будь-якої інформації найближчим часом.
Відзначається, що поліція попросила сім'ї надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати знайдені тіла. Так, у лікарні брат другого пілота Дієго Мамахіта Кріс повідомив, що у нього попросили взяти пробу крові.
"Я вважаю, що мій молодший брат живий, це тільки для поліцейської процедури. Дієго – хороша людина, ми всі ще вважаємо, що він вижив", – розповів Кріс.
Крім того, відомо, що напарник Дієго Афван був пілотом ВВС. Його близькі також сподіваються на хороші новини.
Чоловік однієї з пасажирок Відії Нурсанті Рафік Юсуф Аль Ідруса розповів про останні контакти зі своєю коханою.
"Я пожартував, сказавши, що, коли вона приїде в Понтіанак, ми будемо їсти сатай. Вона зв'язалася зі мною через Whatsapp о 14:05, сміялася. Вона вже сідала у літак і відзначила, що погодні умови були погані", – сказав чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
один із рибалок в архіпелазі Серібу в Індонезії став очевидцем аварії літака Boeing 737-500 і розповів подробиці.
За попередніми даними, отриманими від посольства й авіакомпанії, українців на борту літака не було.
10 січня індонезійські дайвери виявили ймовірне місце падіння Boeing 737-500 в Яванському морі.