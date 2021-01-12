В Індонезії отримали запис розмови пілотів Boeing, що розбився, з диспетчерами

Вікторія Довгань Світ 08:12, 12.01.2021 Оновлено: 08:56, 12.01.2021

Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії вже отримав запис розмови між пілотами літака Sriwijaya Air SJ182, який розбився 9 січня, із диспетчерами.

Як пише Detik, тепер експерти перевірять його зміст. За словами керівника підкомітету з розслідування авіакатастроф Нуркайо Утомо, у процесі розшифровки буде з'ясовано, чи було в переговорах щось дивне.

Втім фахівець не розкрив деталей отриманого запису. Він лише наголосив, що йдеться про розмову пілота з представниками контролю повітряного руху. Також Нуркайо додав, що бесіда була короткою, адже літак упав за кілька хвилин після зльоту.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили останні фото із соцмереж жінки та її дітей, які загинули в літаку. Родина сфотографувалася на борту та прощалася зі своїми рідними через від'їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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