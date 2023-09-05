В Индии рекордное количество молний за два часа убило 12 человек. Видео

В индийском штате Одиша на юго-востоке страны 2 сентября за два часа зафиксировали рекордные 61 тысячу ударов молнии. Из-за них погибли 12 человек, еще 14 были ранены.

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Об этом сообщает The Times of India (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Четверо погибших были из района Хурда, двое – из Балангира, по одному – из Ангула, Боудха, Дхенканала, Гаджапати, Джагатсинхпура и Пури.

Правительство Одиши объявило о компенсации в размере 400 тысяч рупий (160 тысяч гривен) для каждой из семей погибших.

Также из-за попадания молний в районы Гаджапати и Кандхамал погибли восемь особей крупного рогатого скота.

Индийский метеорологический департамент предупредил, что такие экстремальные погодные условия в штате будут по меньшей мере до 7 сентября.

Столкновение холодных и теплых воздушных масс создает идеальные условия для таких молний. По последним подсчетам, из этих 61 тысяч молний 36 597 возникли между двумя и более тучами, а количество ударов молнии из тучи в землю составило 25 753.

Напомним, что два года назад в Пакистане от удара молнии погибли 14 человек. Все они были членами одной большой семьи. Среди жертв – пять детей и четыре женщины.

О том, что происходит с человеком после удара молнии, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянскую провинцию Верона вместе с одноименным городом накрыла целая серия штормов. В какой-то момент над озером Гарда фиксировали сразу более 300 молний в минуту.

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