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Что происходит с человеком после удара молнии: 90% выживают

Алина Милсент
Наука
2 минуты
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Что происходит с человеком после удара молнии: 90% выживают

Причиной поражения молнией чаще всего является несоблюдение элементарных правил безопасности. Те, кто считает грозу недостаточно серьезной причиной волнения, очень ошибаются.

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Молния может посылать миллионы вольт электричества через тело, а причиной смерти обычно является мгновенная остановка сердца. Что будет с человеком, если в него ударит молния, рассказало издание Live Science.

Райан Блюменталь, в прошлом – судебно-медицинский врач, а ныне – один из лучших в мире экспертов по молнии, рассказал, что огромное электрическое напряжение останавливает естественный ритм сердца. У людей, пораженных молнией, часто лопаются барабанные перепонки и происходит паралич нервной системы. Второй причиной летальных исходов являются ожоги, возникающие от возгорания одежды или волос.

Блюменталь успокаивает: молния не убивает всех своих жертв. Около 90% выживают. Разряды напряжения могут пройти сквозь тело за доли секунды – им часто даже не хватает времени, чтобы оставить ощутимый след.

Мэри Энн Купер, почетный профессор экстренной медицины в Университете Иллинойса в Чикаго, также часто имеет дело с людьми, пострадавшими от молнии. Она привела список симптомов и болезней, которыми начинают страдать люди после поражения:

  • повреждение нервов;
  • посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);
  • неврологические симптомы, похожие на травмы после сотрясения мозга;
  • нарушение процессов мышления;
  • трудности с концентрацией и т.п.

По словам профессора Купер, ученые пока не выяснили природу этих симптомов, однако есть версия, что они вызваны некоторой комбинацией разрушения тканей от тока и травмы от резкого изменения давления.

Люди, выжившие после ударов молнии, сообщают о потере памяти, хронических нервных болях и депрессии. Все чаще пострадавшие замечают за собой "экстрасенсорные способности": склонность к предвидению будущего или прямую связь с высшим разумом.

На коже выживших людей иногда появляются папоротниковидные "фигуры Лихтенберга". Врачи говорят, что явление возникает из-за поврежденных кровеносных сосудов.

Мировой рекордсмен по количеству ранений молнией – Рой Салливан, смотритель национального парка Шенандоа. С 1942 по 1977 год у Салливана семь раз ударила молния. Он пережил все семь ударов, хотя и получил ожоги от возгорания волос и одежды, но умер, совершив суицид в 1983 году. Суицидальные мысли еще один симптом, который испытывают некоторые люди, пережившие молнию, говорят эксперты.

Блюменталь предупредил, что 3-5% ударов молнии являются прямыми. Контактные травмы при прикосновении к различным объектам (деревьям или зданиям), когда в них попадает молния, составляют еще 5% повреждений. Наиболее распространенные случаи поражения (80% травм) – боковые вспышки и поражения током от земли при ударах молнией. Во время боковой вспышки жертва стоит возле объекта, когда в него ударяет молния, в результате чего часть электрического потенциала "выплескивается" на наблюдателя. Поражение от земного тока происходит, когда молния ударяет в землю под ногами жертвы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать во время грозы и где лучше прятаться от молнии.

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