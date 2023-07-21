'Боги разгневаны': в Италии во время грозы зафиксировали более 300 молний в минуту. Видео

На итальянскую провинцию Верона вместе с одноименным городом на днях обрушилась целая серия штормов. В какой-то момент над озером Гарда фиксировали сразу более 300 молний в минуту.

Видео дня

Это зрелище запечатлели на видео местные жители и опубликовали его в соцсетях. Так, пользователь Паоло Оливьери выложил свой ролик в Twitter, подписав его иронически, он назвал шторм над озером "обычным" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зрелище, которое он зафиксировал, быстро разошлось среди других пользователей. В частности, его опубликовал пользователь с ником @Rainmaker1973, который является физиком и инженером. В ответах на его сообщение невиданную грозу назвали "гневом богов" и зрелищным природным явлением. Кто-то даже пошутил, что это боги готовят себе попкорн.

Между тем службы гражданской защиты региона Венето сообщили, что гроза стала следствием сильной жары последних дней. В атмосфере за этот период накопилось немало энергии, высвободившейся именно во время этой грозы.

Ненастье сопровождалось сильным ветром, который повалил многочисленные деревья и оборвал электрические провода. Пожарным командам пришлось выезжать на вызовы более 300 раз. Пострадали более 100 человек.

В целом гроза наблюдалась в нескольких регионах Италии. Больше всего от нее пострадали провинции Падуя, Тревизо, Виченца и Венеция.

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