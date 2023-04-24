В Иерусалиме террорист въехал в толпу: пять человек ранены, один в тяжелом состоянии. Фото и видео

В понедельник, 24 апреля, в Иерусалиме террорист въехал на автомобиле в толпу. В результате нападения пять человек получили ранения. Нападавшего застрелили на месте.

Видео дня

Об этом сообщил The Jerusalem Post. Отмечается, что теракт был совершен недалеко от места, где проходила церемония в память о погибших солдатах.

Среди пострадавших мужчина 70 лет находится в тяжелом состоянии, женщина 30 лет в состоянии средней степени тяжести, еще трое – мужчина 50 лет и двое 25-летних мужчин с легкими ранениями. Все пострадавшие госпитализированы.

Нападающий был идентифицирован как Хатем Неджим. 39-летний мужчина был жителем восточного Иерусалима. Его застрелил гражданский, находившийся на месте происшествия.

Террорист был женат и отец пятерых детей. Он не стоял на учете в силах безопасности, но у него в анамнезе значится психическое заболевание.

Теракт произошел в районе площади Давидка в квартале от рынка Махане Иегуда, недалеко от места, где проходила церемония Дня памяти.

Через несколько минут после нападения силовики, дежурные солдаты, полиция и сотрудники службы безопасности прибыли к месту нападения из двух кварталов. Вокруг собралась толпа, израильтяне и туристы наблюдали за происходящим. Иногда их приходилось уводить в сторону, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступавший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме спустя несколько минут после нападения, сказал, что этот теракт "напоминает нам, что Государство Израиль было куплено большими страданиями".

Издание сообщило, что еще одно нападение произошло в иерусалимском районе Нахлаот, и пока неясно, связаны ли эти два инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в Тель-Авиве совершен двойной теракт. В результате погиб и много раненых. Нападения произошли в двух разных районах города.