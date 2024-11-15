В ход пошли слезоточивый газ и дымовые шашки: в оккупированной Абхазии вспыхнули антироссийские протесты. Видео

В оккупированной Россией Абхазии (Грузия) с новой силой разгорелись протесты из-за ратификации соглашения с Москвой, предоставлляющего российским олигархам неограниченные льготы и возможность распродажи земли. В пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуми начали штурм "парламента" самопровозглашенной республики.

Видео дня

Видео с места событий публикуют местные СМИ. Как видно на кадрах, участиники митинга грузовиком снесли забор у здания "парламента", сломали решетки на окнах здания и прорвались внутрь.

Они бросали в силовиков бутылки, камни и палки.

Кроме того, протестующие направились к зданию "администрации" оккупационного "президента".

Также сообщается о звуках стрельбы.

По данным СМИ, руководители силовиков начали переговоры с протестующими.