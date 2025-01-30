Израиль освободил 110 палестинских осужденных. Фото и видео

Между Израилем и террористической группировкой ХАМАС 30 января состоялся еще один этап обмена заложниками после паузы. Израиль передал на Западный берег Иордана 110 осужденных палестинцев, а ХАМАС освободил трех израильских и пятерых тайских заложников.

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Об этом пишет Reuters. Ранее в этот же день Израиль приостановил обмен из-за хаоса, который ХАМАС устроил во время освобождения заключенных.

Как отмечается, позже Тюремная служба Израиля подтвердила, что были освобождены 110 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС. Два автобуса с палестинскими заключенными прибыли в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где их встретили сотни палестинцев.

Часть людей, освобожденных из тюрьмы Кециот на юге Израиля, были доставлены на контрольно-пропускной пункт Керем Шалом в Газе, также расположенный неподалеку от египетской границы.

"Войска тюремной службы действуют, чтобы освободить террористов в соответствии с дипломатическим соглашением о возвращении заложников в полной координации со всеми службами безопасности", – говорится в заявлении.

Среди заключенных Израилем заключенных 30 несовершеннолетних и несколько осужденных членов палестинских групп, ответственных за смертельные нападения в Израиле.

Самый известный из освобожденных палестинских заключенных – Закария Зубейди, один из лидеров Бригад мучеников Аль-Аксы, вооруженного крыла группировки ФАТХ. Зубейди сбежал из израильской тюрьмы вместе с пятью другими палестинцами в 2021 году, но впоследствии после продолжительного преследования был снова схвачен.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Джебалия на севере сектора Газа в рамках нового обмена между Израилем и ХАМАС уволили 20-летнюю военнослужащую ЦАХАЛ Агам Бергер. Также террористы уволили Арбель Ехуд, Гади Мозес и пять граждан Таиланда, захваченных 7 октября 2023 года.

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