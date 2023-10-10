В ГУР предупреждали: Медведев 'предостерег' НАТО о западных самолетах из Украины на черном рынке

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев принялся пугать НАТО самолетами из Украины якобы в руках ХАМАС. Ранее об очередной кампании РФ по дискредитации нашего государства было предупреждено в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Соответствующее сообщение бывший российский президент опубликовал в своем Telegram-канале. В частности, Медведев заявил, что напавшие на Израиль террористы ХАМАС якобы раздобыли оружие западных образцов, которые сначала передавались Украине.

"Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афганистане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке. ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева", – написал он.

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Еще до публикации этого сообщения в ГУР сообщили, что в России планируют использовать нападение террористов из ХАМАС на Израиль как повод для развертывания широкомасштабной провокации против Украины. Российские спецслужбы уже передали захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и странах Европейского Союза, боевикам.

"Эта очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и может привести к прекращению военной поддержки нашей страны со стороны западных партнеров", – отметили в украинской разведке.

Напомним, что боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле третий день идет война с палестинскими боевиками ХАМАСа. После нападения террористов израильская Армия обороны ЦАХАЛ наносит мощные удары по ХАМАСу, стирая с лица земли здания, где размещаются террористы. В израильскую армию мобилизовали 300 тыс. резервистов.

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