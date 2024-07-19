В Грузии заявили, что окончание войны в Украине поможет им двигаться в ЕС

Отношение Евросоюза к Грузии изменится к лучшему, когда "успокоится ситуация в регионе". А главной причиной этого является завершение войны в Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, пишет News Georgia. Он выразил надежду, что война в Украине закончится максимум через год.

Кобахидзе во время саммита общался в том числе с топ-руководством Европейского союза: президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главным дипломатом Жозепом Боррелем.

"Общее мое впечатление такое, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс раньше, однако, многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - сказал премьер грузинским журналистам.

Он пояснил, что главным условием этой стабилизации ситуации в регионе считает окончание войны в Украине.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно успокоится ситуация в регионе, и это положительно скажется в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", - заявил Кобахидзе.

Напомним, что отношения Грузии и ЕС в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона об иноагентах.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на то, что проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал скандальный закон 3 июня.

Лидеры ЕС заявили, что действия властей Грузии ведут к фактической остановке процесса вступления кавказской республики в Европейский Союз. Речь идет о последних законодательных инициативах – так называемом законе об иноагентах, и о репрессиях против граждан и активистов.

США начали комплексный пересмотр двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра США отложили на неопределенный срок совместные военные учения NOBLE PARTNER, запланированные на 25 июля – 6 августа 2024 года.

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