Движение Грузии в ЕС фактически остановлено: в Евросовете назвали причины

Действия властей Грузии ведут к фактической остановке процесса вступления станы в Европейский Союз. Речь идет о последних законодательных инициативах (т.н. закон об иноагентах) и притеснениях граждан и активистов.

Видео дня

Об этом сказано в итоговом документе саммита ЕС, обнародованном на сайте Европейского совета. Политики заявили о "серьезной обеспокоенности" в связи с последними событиями в Грузии.

Закон о якобы "прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об иноагентах, – это отступление от рекомендаций Европейской комиссии.

Евросовет призвал Тбилиси "прояснить свои намерения путем пересмотра текущего курса действий, подрывающих европейский путь Грузии и де-факто ведущих к остановке процесса вхождения [в ЕС]".

В Европе также призвали грузинские власти пресечь случаи запугиваний, угроз и нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов. Ведь для каждого государства, которое хочет стать частью ЕС, важно уважать европейские ценности и принципы.

26 октября 2024 года в Грузии должны пройти выборы в парламент. Евросовет напомнил, что процесс должен быть свободным и справедливым. Также необходимо присутствие наблюдательных миссий от стран-партнеров.

В то же время Европейский совет подчеркнул свою приверженность территориальной целостности Грузии и "жесткую солидарность с народом", готовность продолжать помогать стране на пути к европейскому будущему.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, хотя проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал скандальный закон 3 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!