США отменили совместные военные учения с Грузией: стало известно причину

Соединенные Штаты Америки приступили к комплексному пересмотру двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра США отложили на неопределенный срок совместные военные учения NOBLE PARTNER, запланированные на 25 июля – 6 августа 2024 года.

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Об этом сообщил Пентагон. В оборонном ведомстве США объяснили, почему отменили учения.

Это решение связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран в том, что они якобы пытались заставить Грузию открыть второй фронт против России для ослабления давления на Украину, а также с участием в двух попытках государственного переворота против правящей партии.

"Таким образом, правительство Соединенных Штатов решило, что это неподходящее время для проведения широкомасштабных военных учений в Грузии", – пояснили в Пентагоне.

В то же время, в США заверили, что будут продолжать сотрудничать с силами обороны Грузии, поскольку стремятся укреплять способность страны защищать свой суверенитет и поддерживать свою территориальную целостность.

"Мы приняли это решение нелегко, и мы уделяем большое внимание большой ценности, которую наши союзники и партнеры придают таким учениям, как Noble Partner. Соединенные Штаты с нетерпением ждут будущих возможностей сотрудничества с членами Альянса и партнерами, включая Agile Spirit в 2025 году", – говорится в сообщении Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на то, что проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал скандальный закон 3 июня.

Лидеры ЕС заявили, что действия властей Грузии ведут к фактической остановке процесса вступления кавказской республики в Европейский Союз. Речь идет о последних законодательных инициативах (т.н. закон об иноагентах) и репрессиях против граждан и активистов.

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