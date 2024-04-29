В Тбилиси продолжились протесты против закона об "иноагентах": начались стычки. Фото и видео

В Тбилиси 28 апреля грузины, недовольные так называемым законом об иноагентах и политикой пророссийского парламента, вышли на массовую акцию протеста под названием "Да Европе, нет российскому закону". Произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ, в город был выведен спецназ, а люди в ответ начали блокировать дорогу барьерами.

Как передает "Эхо Кавказа", вечером в воскресенье участники акции несколько раз попытались снести ограждения, расположенные у здания законодательного органа, и пройти к сцене, которую установили к митингу 29 апреля правящей пророссийской партии "Грузинская мечта". Некоторые правоохранители начали скрывать лицо масками.

В МВД страны отчитались, что их сотрудники мобилизованы в связи с продолжающейся акцией на проспекте Руставели в Тбилиси и будут "защищать безопасность граждан".

Люди, маршируя к месту сбора, скандировали: "Нет российскому закону". На здание парламента были спроецированы флаг Грузии и надписи, среди которых: "Россия – оккупант".

Оппозиция уверена, что грузинский закон об "иноагентах" является копией российского и принимается правящей партией по указанию из Москвы. В Грузии опасаются, что документ будет использоваться для репрессий в отношении свободных СМИ, неправительственных организаций и в целом инакомыслящих граждан. Авторы законопроекта это отрицают.

Второе чтение скандального законопроекта запланировано уже на во вторник, 30 апреля.

Отметим: закон уже пытались продвинуть в 2023 году, однако документ был отозван авторами из грузинского парламента после уличных протестов.

Инициаторами протеста "Да Европе, нет российскому закону" выступили более 150 общественных организаций, его поддержали семь оппозиционных партий, которые заявили, что придут на митинг со своими сторонниками.

Акцию протеста организовали за день до большого митинга (29 апреля), заявленного правящей партией "Грузинская мечта", симпатизирующей России, в поддержку своих действий. А 30-го числа политики хотят рассмотреть спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

"По заявлениям всех международных партнеров (Евросоюза, НАТО, ООН, Совета Европы) и дружественных стран, российский закон отдаляет нас от ЕС… Нарушая слово и вновь обсуждая российский закон, несомненно, что власть в Грузии выходит из конституционных рамок и меняет внешний курс страны...

Не осталось социального слоя, профессиональной или общественной группы, которая в последние дни не просила бы власть отозвать российский закон. Ученые, студенты, врачи, представители культуры и спорта, виноделы, предприниматели, фермеры и другие группы стоят сегодня вместе на правильной стороне истории", – говорится в совместном заявлении НПО Грузии.

Позже вечером в МВД страны заявили, что акция "приняла насильственный характер". На площади Свободы и у здания парламента выстроились подразделения спецназа, туда стянули водометы. В частности, местные СМИ писали, что на улице Читадзе у госздания дежурили около 400 спецназовцев.

Как писал OBOZ.UA, ранее США предостерегли правительство Грузии, что закон об "иноагентах" повлияет на взаимоотношения между двумя странами. Если Грузия таки предпримет этот шаг, противоречащий задекларированному ранее западному курсу, она может столкнуться не только с ухудшением отношений с Америкой, но и с прекращением прямого государственного финансирования, расширением визовых ограничений и введением санкций в отношении отдельных лиц.

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