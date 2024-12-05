В Грузии восьмой день продолжаются антиправительственные протесты: в Кутаисе полиция избила демонстрантов. Видео

Вечером 5 декабря в Грузии люди снова вышли на стихийные митинги. Таким образом, в стране уже восьмой день продолжаются антиправительственные протесты.

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По последним данным, протестные акции одновременно проходят в Тбилиси, Кутаисе, Батуми и Зугдиде. И если в эти минуты в Тбилиси протестная акция проходит относительно мирно, в Кутаисе стражи порядка начали нападать на демонстрантов.

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели. В здании парламента Грузии продолжают собираться люди.

Как и во все предыдущие дни, здесь на митинге нет ни сцены, ни спикеров. Митингующие говорят, что выходят на защиту будущего европейской страны. Они требуют отставки правительства Грузии и назначения новых выборов, а также призывают к освобождению их единомышленников, задержанных в предыдущие дни.

Интересно: ранее у парламента Грузии члены радикальной пророссийской группировки "Альт-инфо" установили крест. Сейчас часть демонстрантов молится там и ставит свечи.

В Кутаисе люди собрались на протесты на центральной площади у офиса губернатора Имеретии. Также есть сотни людей возле офиса "Грузинской мечты". Именно здесь, как отмечают очевидцы, полиция жестоко избила нескольких протестующих. Еще несколько человек сотрудники МВД задержали и увезли.

В Батуми протестуют у здания Конституционного суда Грузии. Напомним, что несколько дней назад он не принял к рассмотрению, по сути, иска президентки Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать парламентские выборы 26 октября неконституционными.

В Зугдиде люди с флагами Грузии и ЕС перекрывают центральные улицы, скандируя "Сакартвело".

Накануне в Тбилиси полиция впервые не разогнала демонстрантов. Этому предшествовали рейды полиции по офисам оппозиционных партий и квартирам гражданских активистов. 7 человек были задержаны по обвинению в организации группового насилия. Пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что "нацмайдан" провалился.

По официальной информации, за неделю протестов власти задержали более 300 человек. Минздрав отчитывался о госпитализации 134 протестующих, 20 журналистов и 50 сотрудников МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Грузии выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также Конституционный суд отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

Глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что не сдаст полномочия, назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента.

О том, что сегодня происходит в Грузии и какого развития событий ждать – читайте в материале нашего издания по этой ссылке.

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