Правильно ли Грузия или Сакартвело? Как говорить по-украински

Грузия – государство в Восточной Европе, на юго-восточном побережье Черного моря. Эта страна имеет давнюю историю и находится на перекрестке Европы и Азии. Несмотря на то, что местное население называет свою страну Сакартвело, в большинстве языков закрепилось латинское название Georgia.

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OBOZ.UA разбирался – как правильно говорить: Грузия или Сакартвело. Кроме того, любопытно будет узнать, что означает название Сакартвело.

Официальный Тбилиси уже более десяти лет убеждает международных партнеров отказаться от использования слова "Грузия", объясняя эту просьбу тем, что "Грузия" – русифицированное название.

Название Сакартвело в переводе означает "страна картвелов". Слово произошло от региона Картли, вокруг которого было сформировано во времена раннего средневековья культурное и политическое единство картвелов (современных грузин).

Название Georgia, вероятно, возникло от персидского названия грузин (картвелов) – Гурган ("земля волков"). Отсюда также происходит армянское название Грузии Верк и греко-латинская Иберия.

Слово Грузия, говорят историки, может также иметь персидское происхождение (Gorjestân).

Первоначальное название впервые встречается в путевых записях Игнатия Смольнянина как gurzi (гурзы) в 1389 году.

В результате перестановки звуков "Гурз" превратился в "Груз" и со временем "Груз-ия". Русское название перешло и в большинство славянских языков (украинский, белорусский, болгарский, хорватский, чешский, македонский, польский, сербский, словацкий, словенский), а также другие языки, исторически контактировавшие с Российской империей и/или Советским Союзом (например, латышский, литовский, эстонский, венгерский, киргизский, туркменский)

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о введении в Украине исторического названия Грузии Сакартвело.

Некоторые страны, в частности Литва, Израиль, Южная Корея и Япония, уже отказались от этого названия в официальных документах. Большинство из них стали использовать латинское название Georgia, а Литва с 2021 года употребляет название Сакартвело.

Хотя в Украине до сих пор мы говорим и пишем "Грузия", неофициально можно употреблять и название "Сакартвело".

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