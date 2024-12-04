В Грузии седьмой день продолжаются протесты: в Тбилиси глушат мобильную связь, в Батуми прошло антиправительственное шествие. Видео

В Грузии в седьмой день подряд началась антиправительственная акция протеста, люди вышли на улицы в Тбилиси и Батуми. В столице страны силовики провели обыски в офисах оппозиционных партий, а рядом с парламентом глушили связь.

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Как передает "Эхо Кавказа", центром демонстрации в Тбилиси традиционно стал проспект Руставели и площадь перед парламентом. Спецназ, как и в другие дни, выстроился на площади Свободы, готовясь к разгону акции.

Ранее в Тбилиси состоялись обыски в офисах оппозиционных партий. Один из лидеров оппозиции Ника Гварамия, бывший министр юстиции,задержан. Его удерживали в изоляторе временного содержания в городе Марнеули (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).

Журналисты сообщили, что у людей в метро (станции "Руставели" и "Площадь свободы") активно проверяли рюкзаки, а рядом с парламентом плохо работала связь. Некоторых граждан задерживали.

У гостиницы Courtyard Marriott произошла драка, был задержан спортсмен, активист "Коалиции за перемены" Зураб Датунашвили.

Около 20:45 также стало известно о задержании оппозиционера, политика и журналиста Алеко Элисашвили.

Шествие состоялось и в Батуми, на демонстрации также работали т.н. правоохранители. Произошло обострение между полицией и протестующими у Конституционного суда.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жители Грузии выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также Конституционный суд отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

– Глава страны Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия, назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента.

– О том, что сегодня происходит в Грузии и какого развития событий ждать, – читайте в материале нашего издания по ссылке.

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