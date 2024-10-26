В Грузии произошла драка на избирательном участке из-за вброса бюллетеней. Видео

На избирательном участке в городе Марнеуле, Грузия, зафиксировали случай вбрасывания бюллетеней, после чего возникла физическая стычка. На видео видно, как мужчина бросает в урну сразу несколько бюллетеней.

Видео дня

Инцидент осветили Interpressnews и другие грузинские СМИ. Эксомбудсмен Грузии Нино Ломджария также сообщила, что на лицо, снявшее этот момент на видео, было совершено нападение.

"На 69 участке Марнеули на нашего наблюдателя было совершено физическое нападение, когда он снимал упомянутый кадр вбрасывания бюллетеней", – отметила Ломджария.

В социальных сетях также распространяюсь видео с избирательной части в Грузии, где мужчина ворвался на избирательный участок и повредил несколько устройств для электронного голосования.

Также в Тбилиси возле избирательного участка произошло массовое столкновение между активистами партии "Грузинская мечта" и наблюдателями, в которой приняли участие несколько десятков человек.

Отметим, что в Грузии в субботу, 26 октября, стартовало голосование на парламентских выборах, которые обещают быть одними из самых напряженных и могут стать решающими для страны. Выборы проходят на фоне острого внутриполитического напряжения и кризиса в отношениях с западными партнерами: ЕС и США обвиняют действующую грузинскую власть в отходе от демократических принципов и пересматривают сотрудничество.

Правящая партия "Грузинская мечта", управляющая страной уже 12 лет, стремится выиграть выборы в четвертый раз подряд. Основные конкуренты – четыре оппозиционных объединения, подписавших совместную европейскую Хартию действий после выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто поддержала оппозицию, обвинив власть в изменении внешнеполитического курса, и предложила единый план действий.

Лидеры оппозиции призывают избирателей поддержать европейский путь страны, а "Грузинской мечте" советуют подготовиться к мирной передаче власти.

Ранее ряд грузинских телеканалов получили штрафы за отказ транслировать предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине. За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели".

Также в Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поступок правящей партии Грузии, использовавшей фото войны в Украине в рамках предвыборной агитации для устрашения граждан противостоянием с РФ. В ведомстве заявили, что это позорная и наглая спекуляция на горе украинского народа.

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