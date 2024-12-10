'Правящая партия пытается заставить молчать': грузинские правозащитники сказали, сколько журналистов пострадали за десять дней протестов

В течение последних 10 дней протестов в Тбилиси силовики травмировали более 70 журналистов и телеоператоров. При этом Специальная следственная служба до сих пор не установила ни одного виновного.

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Об этом сообщает Эхо Кавказа ссылаясь на медиа-омбудсмена Грузии. Отмечается, что в последние годы в стране наблюдается рост проблем со свободой СМИ, что проявляется в попытках ограничения их деятельности и случаях насилия против журналистов.

"10 декабря, когда мир отмечает Международный день защиты прав человека, мы хотели бы проявить особое уважение к грузинским СМИ и напомнить всем об особой важности критической журналистики. В этот день вместо празднования мы боремся за свободу слова – преследование и насилие должно прекратиться как на митингующих, так и журналистов и операторов. Для укрепления демократии незаменима роль критических СМИ, которых "Грузинская мечта" пытается заставить молчать, применяя силу через правоохранителей и "титушек", – отмечается в заявлении.

Медиа-омбудсмен подчеркнул, что грузинские медиаорганизации вынуждены работать под угрозой получения статуса "агента иностранного государства" и возможного закрытия из-за "российского закона", сталкиваясь с низкими экономическими доходами и политическим давлением со стороны "Грузинской мечты". Однако, несмотря на эти вызовы, часть СМИ в стране продолжает добросовестно выполнять свою роль, выступая в качестве четвертой власти, борющейся за правду и свободу.

"Много раз говорилось, что средства массовой информации являются основой демократии. Это единственный ответственный способ для каждого члена общества получить достоверную информацию, высказать свое мнение и сделать сознательный выбор", – говорится в заявлении правозащитного института.

Организация просит власти предоставить журналистам возможность "свободно и беспрепятственно освещать текущие события и предоставлять населению Грузии информацию".

"Государство обязано наказать нападающих на СМИ и обеспечить безопасную медиа-среду", – написано в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии в ночь на 7 декабря силовики задержали 48 человек, противодействуя законной акции протеста. Их обвинили в "неподчинении требованиям полиции" и "мелком хулиганстве" (ст. 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях).

Среди задержанных – журналист телекомпании "Мтавари" Бека Коршиа, который уже после разгона демонстрации в Тбилиси просто шел по улице.

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