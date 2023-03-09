В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

В министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что отпустили всех протестующих, которые были задержаны на митингах около здания парламента в Тбилиси. Речь идет о тех, кого задержали по административным правонарушениям.

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Об этом рассказали на сайте грузинского МВД 9 марта. Как отмечается, отпустили людей, задержанных на акциях протеста 7 и 8 марта.

"Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что из 133 задержанных ранее уже освобождены 132 человека. Один человек остается под стражей – в отношении него ведется дело по статье Уголовного кодекса. Речь идет об обвинении в нападении на полицейских. Статья 353, грозит лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Как известно, 8 марта протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных. Для выполнения условия активисты давали час.

В то же время, как сообщили в Telegram-канале Tbilisi life вечером 9 марта, митинги в Тбилиси не утихают. Канал опубликовал видео, на котором показано, что на акцию возле парламента Грузии продолжают прибывать люди.

Отметим, что днем 9 марта представитель партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе сообщил, что митинги в столице страны будут продолжаться. Не смотря на то, что в руководящей партии "Грузинская мечта" сказали, что отзовут скандальный законопроект об "иноагентах", ее оппоненты планируют продолжать акции протесты.

Грузины заявили, что будут митинговать, пока власти не возьмут "гарантированный прозападный курс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты. В США тоже предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

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