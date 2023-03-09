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В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

Ольга Липич
Мир
2 минуты
2,8 т.
В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

В министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что отпустили всех протестующих, которые были задержаны на митингах около здания парламента в Тбилиси. Речь идет о тех, кого задержали по административным правонарушениям.

Видео дня

Об этом рассказали на сайте грузинского МВД 9 марта. Как отмечается, отпустили людей, задержанных на акциях протеста 7 и 8 марта.

"Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе", – говорится в сообщении.

В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

Позже в ведомстве уточнили, что из 133 задержанных ранее уже освобождены 132 человека. Один человек остается под стражей – в отношении него ведется дело по статье Уголовного кодекса. Речь идет об обвинении в нападении на полицейских. Статья 353, грозит лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео
В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

Как известно, 8 марта протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных. Для выполнения условия активисты давали час.

В то же время, как сообщили в Telegram-канале Tbilisi life вечером 9 марта, митинги в Тбилиси не утихают. Канал опубликовал видео, на котором показано, что на акцию возле парламента Грузии продолжают прибывать люди.

Отметим, что днем 9 марта представитель партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе сообщил, что митинги в столице страны будут продолжаться. Не смотря на то, что в руководящей партии "Грузинская мечта" сказали, что отзовут скандальный законопроект об "иноагентах", ее оппоненты планируют продолжать акции протесты.

Грузины заявили, что будут митинговать, пока власти не возьмут "гарантированный прозападный курс".

В Грузии полиция отпустила всех протестующих, но люди снова собираются на митинг. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты. В США тоже предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

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