В Греции зафиксировали массовый мор рыбы: в одном городе объявлена чрезвычайная ситуация

В Греции фиксируют массовый мор рыбы в Пагасетийском заливе. Он обусловлен последствиями мощных наводнений, из-за которых в море вынесло огромное количество пресноводной рыбы, погибшей в морской воде.

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В портовом городе Волос, где ко вторнику на пляжах убрали почти 60 тонн мертвой рыбы, объявлено чрезвычайное положение, местные жители боятся, что ситуация грозит их существованию. Подробности сообщает Greek City Times.

В субботу, 31 августа, в центральном греческом портовом городе Волос было объявлено чрезвычайное положение из-за массового наплыва мертвой рыбы. Продолжится оно в течение месяца: по мнению генерального секретаря по вопросам гражданской защиты Министерства климата Вассилиса Папагеоргиу, особый режим позволит аккумулировать необходимые ресурсы и финансирование для ускорения очистки порта в Пагасетийском заливе. Там у береговой линии и рек скопились десятки тонн мертвой рыбы.

На вторник, 27 августа, официально заявлялось о том, что на пляжах Волоса было собрано 57 тонн мертвой рыбы. Ожидается, что в субботу два судна завершат этот процесс. Также для сдерживания большого количества мертвой рыбы в устье реки Ксирия установили специальные сетки.

Издание добавляет, что это уже второй экологический кризис, ударивший по Волосу, в прошлом году город сильно пострадал от разрушительных наводнений в Фессалии.

Именно эти наводнения пополнили водой соседнее озеро, осушенное в 1962 году для борьбы с малярией, расширив его втрое больше обычного размера.

"После осенних штормов Даниэль и Элиас примерно 20 000 гектаров (50 000 акров) равнин в Фессалии были затоплены, и разнообразная пресноводная рыба была вынесена реками в море", – пояснил Димитрис Клаудатос, профессор сельского хозяйства и окружающей среды университета Фессалии.

Он добавил, что с тех пор уровень воды в озере значительно уменьшился, что вытолкало пресноводные рыбы в порт Волос. И, попадая в соленую воду в Пагасетийский залив и Эгейское море, где они гибнут.

Местных жителей, между тем, беспокоит не только угроза их здоровью из-за тонн мертвой рыбы. Для них ситуация опасна еще и потому, что город в значительной степени ориентирован на туризм. А потоки туристов после прошлогодних наводнений, по данным местной ассоциации ресторанов и баров, и так упали почти на 80%.

"Ситуация с этой мертвой рыбой может стать для нас смертельным звоном. Кто после этого захочет посетить наш город?" – говорят в ассоциации.

Напомним, в августе в Греции бушевали мощные лесные пожары. На третий день после их начала сообщалось о гибели человека.

Также горели леса в Греции и в июне, тогда пожары бушевали недалеко от столицы страны. Людей призывали эвакуироваться.