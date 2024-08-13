В Греции третий день бушуют мощные лесные пожары: погиб человек

Третий день подряд на на окраине столицы Греции продолжают бушевать мощные лесные пожары, которые уже привели к человеческим жертвам. В результате самого крупного лесного пожара в этом году вблизи Афин погибла женщина.

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Спасатели привлекают авиацию, чтобы локализовать очаги возгорания. Об этом сообщает Reuters.

Слабый ветер и усилия по тушению пожаров помогли снизить его интенсивность. Сотни спасателей при поддержке шести самолетов боролись с пожаром, вспыхнувшим 11 августа недалеко от поселка Варнавас в 35 километрах к северу от Афин.

В течение 12 августа из-за сильного ветра пожар перекинулся из лесистой холмистой местности на пригород, уничтожив дома и вызвав панику в районах, которые десятилетиями не видели пожаров так близко к центру города. Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас заверил, что вблизи Варнаваса зафиксироны лишь отдельные очаги, поэтому масштабный пожар не грозит поселку.

По предварительным данным, как минимум до 15 августа в Греции будет действовать режим повышенной пожарной опасности. Прогнозируется сильный ветер и температура до +40 градусов.

Представитель пожарной бригады рассказал, что благодаря усилиям спасателей удалось избежать еще большего распространения огня. В то же время еще остается много очагов в разных районах.

"У лесного пожара были все характеристики, которые мы, пожарные, не хотим, чтобы были у лесного пожара: сочетание жары, засухи и ветра", – заявил греческому телевидению глава Греческой федерации работников пожарной службы Никос Лавранос.

Напомним, лесные пожары также бушуют в Турции. Пламя охватило пять провинций, людей эвакуируют.

Ранее сообщалось, что на севере Калифорнии (США) разгорелся самый большой для штата за этот год лесной пожар. Ее площадь всего за 24 часа разрослась более чем вдвое.

Как сообщал OBOZ.UA, лесные пожары распространились также по некоторым районам Канады. Чтобы помочь, в страну приехали сотни пожарных из Мексики, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

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