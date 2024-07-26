В США и Канаде бушуют лесные пожары: тысячи людей вынуждены эвакуироваться. Фото

Лесные пожары распространились по некоторым районам Канады и США. Вследствие чрезвычайной ситуации тысячи людей вынуждены были эвакуироваться.

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Об этом пишет Sky News. В городе Джаспер в канадских Скалистых горах в провинции Альберта власти предупредили о "стене огня".

Отмечается, что местами пламя достигло высоты 100 м и распространилось на 5 км менее чем за 30 минут.

Тем временем в Калифорнии мужчина был арестован по подозрению в поджоге леса недалеко от Чико после того, как он якобы столкнул горящий автомобиль в овраг.

В результате пожаров десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

В Альберте зафиксировано около 176 лесных пожаров, 50 из которых вышли из-под контроля, при этом Джаспер входит в число наиболее пострадавших районов. Лесные пожары уничтожили около 50% строений в популярном туристическом городе, и пожарным пришлось бороться за спасение как можно большего количества зданий.

Джаспер привлекает более двух миллионов туристов в год. В понедельник его эвакуировали. По оценкам властей, в городе находилось до 10 000 человек, а в парке – еще 15 000 посетителей.

Помимо отправки аварийно-спасательных бригад со всей страны, в ближайшие дни Канада также планирует принять в общей сложности 400 пожарных из Мексики, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

В апреле федеральное правительство предупредило, что сочетание высоких температур и сухих лесов может создать условия, благоприятные для потенциально катастрофического года лесных пожаров.

По предварительным данным, пожар в Джаспере был вызван ударом молнии и сильным ветром.

По данным официальных лиц, по состоянию на четверг пожар удалось локализовать лишь на 3%, однако сообщений о пострадавших не поступало.

По словам Меган МакМанн, представителя офиса шерифа округа Бьютт, в округе Бьютт и городе Чико было эвакуировано более 4000 человек.

Напомним, в Украине в теплое время года возрастает риск пожаров из-за сжигания травы и сухих листьев. Делать это и так запрещено, а в условиях военного положения такие нарушения могут быть расценены как диверсия. В некоторых случаях штрафы за поджог травы и листьев могут превысить 100 тыс. грн.

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