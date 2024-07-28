В Калифорнии набирают обороты лесные пожары: уничтожено более сотни домов

На севере Калифорнии (США) разгорелся крупнейший для штата в текущем году лесной пожар. Его площадь всего за 24 часа разрослась более чем вдвое.

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Возгорание началось 24 июля, когда мужчина столкнул горящую машину в овраг в Чико, а затем скрылся. По состоянию на вечер 27 июля огонь выпалил 1416 кв км территории – это больше Лос-Анджелеса – и уничтожил 134 строения, передает AP.

28 июля в регионе изменилась погода: температура снизилась и влажность воздуха повысилась. Это несколько облегчило работу пожарных, пишет Reuters. На вечер 27 июля пламя было локализировано всего на 10%.

Для многих населенных пунктов в нескольких округах были изданы предупреждения о возможной эвакуации. Это коснулось и Парадайса – города, в котором в 2018 году из-за масштабного лесного пожара погибли 85 жителей.

Президент США Джо Байден был проинформирован о пожаре и поручил своей команде сделать все возможное для поддержки усилий по борьбе с огнем, сообщил представитель Белого дома.

Мужчина, который, возможно, спровоцировал пожар, был арестован 25 июля.

Ожидается, что температура будет ниже средней к середине следующей недели, но "это не значит, что существующие пожары прекратятся", отметил Марк Ченард, метеоролог из Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы в Колледж-Парке (штат Мэриленд).

Огонь тушат около 2500 пожарных, 16 вертолетов и многочисленные воздушные танкеры.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, лесные пожары распространились также по некоторым районам Канады. Чтобы помочь, в страну приехали сотни пожарных из Мексики, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

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