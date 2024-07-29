В Турции бушуют лесные пожары: пламя охватило пять провинций, людей эвакуируют. Фото

В пяти провинциях Турции, в частности, в Анталии, Яловой, Газиантепе, Кахраманмараше и Измире снова бушуют лесные пожары. Борьба с огнем производится с воздуха и земли. Среди местных жителей проводится эвакуация.

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Об этом сообщают турецкие издания, в частности HaberTurk и TRT Haber. Отмечается, что благодаря вмешательству пожарных в Измире, Ялове и Газиантепе возгорания были взяты под контроль.

В лесной зоне в районе Юмаклар округа Серик огонь невозможно потушить из-за сильного ветра. На место происшествия было направлено множество бригад. Из-за угрозы возгорания эвакуированы 30 домов.

"По информации местных жителей, один дом сгорел. Но мы не можем увидеть это сейчас из-за дыма. На данный момент также не обнаружена гибель животных, но есть повреждения насаждений. После того, как пожар был ликвидирован, наши группы по оценке ущерба проведут экспертизу". Спасательные работы будут продолжаться в течение ночи. Сейчас пожар частично под контролем", – сообщили власти округа.

В провинции Ялова на северо-западе лесной пожар возник по неизвестной причине, к ее ликвидации привлекли 2 вертолета, 10 пожарных авто и другие средства. Огонь был взят под контроль, продолжаются работы по охлаждению.

На востоке страны, в провинции Кахраманмараш, пожар вспыхнул возле зоны отдыха Фирниз в районе Сютаты. Борьбу с огнем ведут с воздуха с помощью 6 вертолетов и земли с привлечением 11 пожарных машин, 4 цистерн с водой, 110 спасателей.

В качестве меры пресечения эвакуировали жителей восьми домов в зоне пожара. Один из работников лесничества был госпитализирован из-за отравления дымом. Огнем уничтожено 80 гектаров леса.

Очевидец пожара рассказал, что возгорание началось с костра для пикника. Наряды жандармерии не пропускают граждан на территорию, а находящихся в этом районе эвакуируют.

"Он быстро распространился на запад провинции. Мы будем пытаться спасти все, что сможем, до последнего вздоха", – сказал он.

В провинции Измир, на западе страны, продолжается ликвидация пожара, возникшего по неизвестной причине в районе Каваджика.

Ранее сообщалось, что на севере Калифорнии (США) разгорелся самый большой для штата за этот год лесной пожар. Ее площадь всего за 24 часа разрослась более чем вдвое.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, лесные пожары распространились также по некоторым районам Канады. Чтобы помочь, в страну приехали сотни пожарных из Мексики, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

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