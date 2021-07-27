В Греции гарпуном убили знаменитого тюленя Костиса – талисмана острова Алонисос. Фото и видео

В Греции убили известного тюленя-монах по кличке Костис. Он был талисманом острова Алонисос, расположенного в северо-западной части Эгейского моря и к востоку от материковой части страны.

Как пишет ВВС со ссылкой на греческие власти, млекопитающее намеренно застрелили из гарпуна. Убийц пока не нашли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Костиса обнаружили мертвым на побережье. Любители дикой природы были шокированы его гибелью.

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Тюленя назвали в честь рыбака, который спас его во время шторма в Эгейском море в 2018 году.

После того, как млекопитающему оказали необходимую помощь, его отпустили в естественную среду обитания. С тех пор он считался талисманом Алонисоса. Также он был очень дружелюбным, любил лежать на берегу и позировать для фото.

В Средиземном море количество тюленей-монахов может быть менее 700, половина из них обитает в районе Греции. Этот вид считается исчезающим.

В сети вспомнили, как спасли тюленя три года назад и как он любил проводить время:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине жука-оленя из Красной книги продавали на OLX. Еще живую особь предлагали переслать в другой город с помощью почты, несмотря на то, что он может не пережить транспортировку.