В Германии разбился вертолет, погибли три человека: выяснились подробности

На севере Германии упал вертолет. В результате крушения погибли три человек.

Об этом 17 октября сообщает Bild со ссылкой на местную полицию. Катастрофа случилась недалеко от города Бухен, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Сколько всего человек было на борту, не уточняется. Также неизвестно, есть ли пропавшие без вести или пострадавшие.

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Напомним, что в июле в Германии разбился вертолет с пассажирами. Жертвами крушения стали трое из четырех человек. Среди них были подростки.

Борт рухнул в поле возле лесополосы. О причинах аварии тогда не сообщалось.

Также в августе в Мексике упал военный вертолет Ми-17, однако обошлось без жертв. Среди 20 человек на борту несколько получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Николаевской области упал и загорелся вертолет МИ-2. Два человека в результате крушения погибли.