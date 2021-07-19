В Германии упал самолет с пассажирами, среди погибших подростки. Фото

В Германии в районе Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт) потерпел крушение маломестный самолет с четырьмя людьми на борту. В результате аварии погибли трое из них.

ЧП произошло в воскресенье, 18 июля, пишет Bild. Сообщается, что на борту находились 55-летний пилот и три пассажира, двоим из которых было 14 и 17 лет.

Несовершеннолетние и пилот погибли. Третьего пассажира госпитализировали со множественными травмами. Его возраст не уточняется. К месту аварии незамедлительно прибыли спасатели, пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняет издание, самолет польской сборки потерпел крушение возле аэродрома Реннериц. Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) устанавливает причины и обстоятельства крушения.

Согласно фото, опубликованному полицией в Facebook, самолет упал в поле рядом с лесопосадкой.

Также уточняется, что пострадавшего доставили в больницу Галле на спасательном вертолете. По данным правоохранительных органов региона, расследование трагедии взяло на себя Федеральное управление гражданской авиации на месте происшествия.

Инцидент произошел во второй половине дня – около 16:45, дополняет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Камчатке в России упал самолет Ан-26, на борту которого находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.