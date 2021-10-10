В Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегалов в ФРГ – СМИ

В Германии расследуют причастность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко к переправке нелегальных мигрантов на территорию ФРГ. По данным федеральной полиции, только с августа текущего года в Германию со стороны Беларуси незаконным путем попали почти четыре тысячи иностранцев.

Чаще всего мигрантами становятся молодые мужчины из Ирака и Сирии, которые платят белорусской стороне за пособничество около 4 тыс. евро. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag (BamS) со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что официально информация о расследовании против Лукашенко пока не подтверждена. Однако напомним, что еще в мае этого года он заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС. Считается, что таким образом Лукашенко давит на Европу и хочет добиться отмены санкций.

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В последнее время количество нелегалов, которые пробираются в Германию через Беларусь, значительно увеличилось: 1 183 человека лишь за первую неделю октября.

В СМИ также рассказали о маршруте мигрантов. Они отправляются в сторону Европы из Ирака, Сирии, ОАЭ, Ливана, Иордании и Турции. Попав в Минск, иностранцы получают белорусские студенческие визы.

После этого их отвозят к тем участкам беларусско-польской границы, где меньше всего охраны. Занимаются этим либо пограничники, либо правоохранители. Там нелегалы попадают на территорию Евросоюза и уже самостоятельно продолжают добираться до ФРГ.

Ситуация на границе между Польшей и Германией сейчас напряженная. В центре первичного приема мигрантов в Айзенхюттенштадте уже установили зимние палатки из-за наплыва беженцев, которые хотят получить убежище.

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