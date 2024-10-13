Министерство обороны Германии инициировало проверку из-за участия своих военных в соревнованиях, на которых присутствовали российские солдаты. Речь идет о мероприятии под эгидой военно-спортивной ассоциации CISM (Conseil International du Sport Militaire).

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Соревнования состоялись еще в феврале 2023 года в Бангладеше, но совместные фото немецких и российских военных появились в сети только сейчас. Об этом пишет издание BILD.

В немецком оборонном ведомстве заявили, что отреагировали на событие. В министерстве заверили, что проверяют информацию с лета и пообещали отменить свое участие в соревнованиях, если участие российских и белорусских военных подтвердят.

На церемонии награждения восемь российских военных позировали непосредственно рядом с военнослужащими Бундесвера, в том числе главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом. Критика из-за совместных фотографий с оккупантами исходит, в частности, из Литвы, которая с 2022 года бойкотирует мероприятия CISM с участием России. Представитель департамента Гибридных угроз Минобороны Литвы заявил, что, участвуя в CISM, Россия добивается международного признания на фоне санкций. Также в Литве возмутились, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, как будто агрессивной войны России против Украины не существует.

В Министерстве обороны Германии рассказали, что после публикации фото отреагировали немедленно и обсудили ситуацию с ответственными лицами. Солдатам Бундесвера, участвовавшим в CISM, объяснили, что такие фотографии неприемлемы.

Более того, после "неприемлемых" фотографий в феврале немецкие военные сфотографировались с российскими солдатами на двух дальнейших мероприятиях CISM. В том числе на 79-й Генеральной ассамблее CISM в мае в Танзании и на чемпионате CISM по баскетболу в июне в Сербии.

Примечательно, что в 2023 году 78-я Генеральная ассамблея CISM проходила в Москве. Тогда в мероприятии принимали участие 170 представителей из более чем 50 стран мира, представители еще 25 государств присоединились к нему по видеосвязи. В церемонии открытия принимали участие замминистра обороны РФ Николай Панков и помощник российского диктатора Игорь Левитин. Руководство CISM было представлено в лице военных из Бразилии, Нигерии и Китая.

По видеосвязи выступали исполняющий обязанности президента совета – полковник Дирк Шведе из Германии и капитан ВМС Италии Роберто Реккия. Кроме того, российский диктатор Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Генассамблеи.

"Высоко ценим принципиальную и твердую позицию Совета, который неизменно сохраняет приверженность своему девизу "Дружба через спорт", – говорилось в обращении главаря Кремля.

Напомним, 59% немцев выразили желание, чтобы канцлер Олаф Шольц возобновил телефонные разговоры кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Только 26% респондентов выступили против такой инициативы, а 15% не определились со своим мнением.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Германии считают, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мира. При этом более трети немцев выступают против любых территориальных уступок.

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