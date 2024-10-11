Сколько немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину: опрос показал цифры

59% немцев выразили желание, чтобы канцлер Олаф Шольц возобновил телефонные разговоры кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Только 26% респондентов выступили против такой инициативы, а 15% не определились со своим мнением.

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Таковы данные результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства печати. Об этом сообщает Welt.

Интересно, что поддержка идеи о телефонном разговоре особенно высока в Восточной Германии, где 68% опрошенных выступили за нее, тогда как только 19% были против.

Последний разговор между Шольцем и Путиным состоялся 2 декабря 2021 года. С тех пор канцлер неоднократно намекал на возможность возобновления коммуникации с Кремлем. Считается, что новый звонок может состояться в преддверии саммита G20, который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Хотя вероятно, что Путин не будет участвовать в этом мероприятии.

Канцлер также активно призывает к проведению новой мирной конференции, в которой могла бы принять участие и Россия. Следует отметить, что Путин не был приглашен на первый мирный саммит, проходивший в Швейцарии в июне.

На этой неделе Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в третий раз за пять недель. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться не только возможные мирные решения, но и вопросы продления военной поддержки Украины.

Стоит отметить, что почти половина жителей Германии считают, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мира. При этом более трети немцев выступают против любых территориальных уступок.

Напомним, более 80% украинцев считают, что Украина может добиться успеха в войне, развязанной Россией, при условии надлежащей поддержки Запада. По сравнению с декабрем 2023 года этот процент снизился во всех регионах, кроме запада.

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