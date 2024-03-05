В Германии планируют вернуть призыв в армию: Писториус поручил разработать новую модель военной службы

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен до осени 2025 года возобновить обязательную военную службу. В этом контексте он рассматривает внедрение шведской модели призыва.

Об этом сообщает журнал "Spiegel". По данным издания, до 1 апреля Борис Писториус собирается разработать модель военной службы, способствующую национальной устойчивости страны.

Министр планирует внедрить военную службу до осени 2025 года, отмечают СМИ.

Кроме того, во время рабочего визита в страны Скандинавии 5 марта Писториус намерен узнать больше о модели военной службы в Швеции.

Однако, по информации Der Spiegel, точная реализация этой модели в Германии маловероятна. В Швеции в армию призываются лишь около 10% учащихся, что для Германии означало бы ежегодно обучать 40 тыс. военнослужащих. Для этого в войсках страны недостаточно казарм и инструкторов, что делает это нереалистичным.

Напомним, что российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцом и тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus.

После обнародования в Бундестаге потребовали разъяснений от министерства обороны Германии относительно сообщений о возможном российском шпионаже и прослушивании в ведомстве.

Спикер ведомства подтвердила, что разговор офицеров Люфтваффе относительно ракет Taurus имел место и был перехвачен. Однако пока неизвестно, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию.