В Минобороны Германии подтвердили факт прослушивания разговоров генералов Бундесвера, но указали на нюанс

Разговоры офицеров Люфтваффе о ракетах Taurus имели место и были перехвачены. Однако пока неизвестно, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого оборонного ведомства. Спикер Минобороны выступила с заявлением в эфире телеканала ARD, пишет Tagesschau.

"Мы можем подтвердить то, что разговор между офицерами имел место и был перехвачен. Но пока мы не уверены, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в соцсетях", – сказала представитель Минобороны.

Спикер пояснила, что будет проведено расследование не только по факту того, как могла произойти утечка информации, но и не была ли распространенная версия каким-то образом модифицирована.

По ее словам, расследование будет проводить Федеральное управление службы военной контрразведки (BAMAD).

Как сообщалось, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор предположительно имел место 19 февраля.

Это вызвало огромный скандал в германском политикуме. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ситуацию "серьезной" и пообещал тщательное и скорейшее расследование. Депутаты Бундестага призвали провести заседание парламента и заявили об уязвимости всеобщей безопасности страны.

Минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей германских Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованном российскими пропагандистами 40-минутном аудио разговорах генералов ФРГ.

Как стало известно ранее, после обнародования в Бундестаге потребовали разъяснений от министерства обороны Германии относительно сообщений о возможном российском шпионаже и прослушивании в ведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.

Тем временем в РФ начали носиться с упомянутым "перехватом" разговора германских офицеров. Передачу Taurus им якобы поручил проработать министр обороны ФРГ Борис Писториус, в то время как Шольц "блокирует эти поставки". В аудио звучат предположения о передаче Украине 100 таких ракет двумя траншами.

Также люди, голоса которых попали на аудио, обсуждают гипотетическое уничтожение Крымского моста, который, мол, "трудно достать", так что на него придется потратить "не десять и даже не двадцать ракет".

При этом в ходе разговора звучит тезис, что в случае передачи Taurus Киеву ракеты "будут готовы к применению только через восемь месяцев", поскольку необходимо исключить возможность "ложного применения".