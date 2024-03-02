'Слив' России разговоров генералов Бундесвера: Шольц пообещал скорейшее расследование

Минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей германских Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованном российскими пропагандистами 30-минутном аудио разговорах генералов ФРГ.

Об этом пишет Tagesschau. Заявление прозвучало во время визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Ватикан.

Политик назвал сообщение "очень серьезным делом ", пообещав скорейшее расследование данного факта.

"Это первоочередное дело. Пока его нужно расследовать. Очень тщательно и очень интенсивно. Все детали должны быть быстро выяснены", – добавил Шольц, но деталей он не обнародовал.

Впрочем, стоит добавить, что оригинальность разговоров между якобы немецкими генералами, который разгоняет российская пропаганда, пока не подтверждается.

Как стало известно ранее, после обнародования в Бундестаге потребовали разъяснений от министерства обороны Германии относительно сообщений о возможном российском шпионаже и прослушивании в ведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.

Тем временем в РФ начали носиться с упомянутым "перехватом" разговора германских офицеров. Передачу Taurus им якобы поручил проработать министр обороны ФРГ Борис Писториус, в то время как Шольц "блокирует эти поставки". В аудио звучат предположения о передаче Украине 100 таких ракет двумя траншами.

Также люди, голоса которых попали на аудио, обсуждают гипотетическое уничтожение Крымского моста, который, мол, "трудно достать", так что на него придется потратить "не десять и даже не двадцать ракет". Если же оснастить немецкими ракетами Taurus французский истребитель Dassault Rafale – уничтожить незаконное строение оккупантов будет возможно.

При этом в ходе разговора звучит тезис, что в случае передачи Taurus Киеву ракеты "будут готовы к применению только через восемь месяцев", поскольку необходимо исключить возможность "ложного применения".