В Германии требуют прояснить ситуацию с возможным 'сливом' России разговоров их генералов

В Бундестаге потребовали разъяснений от Министерства обороны Германии по поводу сообщений о якобы перехвате Россией переговоров представителей немецких Военно-воздушных сил. Речь идет о обнародованном российскими пропагандистами 30-минутном аудио, где, как заявили в РФ, высокопоставленные немецкие военные обсуждают теоретические возможности развертывания в Украине немецких ракет Taurus и их возможности по поражению Крымского моста.

Сейчас немецких законодателей интересует: в случае, если разговор настоящий, подобные истоки носят разовый характер, или являются явлением системным. Об этом пишет Tagesschau.

С призывом предоставить депутатам разъяснения по поводу инцидента с возможным перехватом Россией переговоров представителей ВВС Германии выступил председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Нотц. Его прежде всего интересует, насколько глубоко удалось (и удалось ли вообще) россиянам проникнуть в коммуникации германской армии.

"Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичный процесс. Возникает вопрос, это разовое событие, или это структурная проблема безопасности. Я ожидаю, что вся предварительная информация будет немедленно выяснена", – заявил политик.

С обвинениями в адрес Германии в планировании развертывания в Украине ракет Taurus и уничтожении с их помощью незаконного Крымского моста, построенного оккупантами к захваченному ими в 2014 году украинскому полуострову, накануне, 1 марта, выступила представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

В присущей российской "дипломатии" хамской манере она обвинила Берлин в "планах ведения против России боевых действий, включая уничтожение гражданской инфраструктуры" – и потребовала немедленных объяснений.

"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их предоставить оперативно. Попытки избежать ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", – написала Захарова.

К своему сообщению она прикрепила ссылку на Telegram-канал российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Та же выложила аудиозапись продолжительностью около 30 минут. Откуда у нее это аудио и чем она может подтвердить его подлинность, пропагандистка объяснять не стала. В то же время она заявила, что на аудио – якобы разговор, состоявшийся 19 февраля между инспектором немецких ВВС Инго Герхартцем, начальником отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудниками центра воздушных операций космического командования по фамилии Фенске и Фроштедте.

На громкие заявления РФ отреагировали в МО Германии. Там, как пишет издание DW, взялись проверять вероятность перехвата коммуникаций и прослушивания в Военно-воздушных силах.

"Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", – заявил спикер министерства в пятницу, 1 марта.

Между тем, заместитель председателя комитета Бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер предположил, что россияне действительно могли перехватить разговоры немецких военных.

"Россия, конечно, демонстрирует, насколько активно она использует шпионаж и диверсию в рамках гибридной войны. Следует ожидать, что гораздо больше было перехватов и утечек, чтобы повлиять на решения, дискредитировать и манипулировать людьми", – заявил он в комментарии Handelsblatt.

Напомним, ранее на этой неделе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.

Тем временем в РФ начали носиться с упомянутым "перехватом" разговора германских офицеров. Передачу Taurus им якобы поручил проработать министр обороны ФРГ Борис Писториус, в то время как Шольц "блокирует эти поставки". В аудио звучат предположения о передаче Украине 100 таких ракет двумя траншами.

Также люди, голоса которых попали на аудио, обсуждают гипотетическое уничтожение Крымского моста, который, мол, "трудно достать", так что на него придется потратить "не десять и даже не двадцать ракет". Если же оснастить немецкими ракетами Taurus французский истребитель Dassault Rafale – уничтожить незаконное строение оккупантов будет возможно.

При этом в ходе разговора звучит тезис, что в случае передачи Taurus Киеву ракеты "будут готовы к применению только через восемь месяцев", поскольку необходимо исключить возможность "ложного применения".