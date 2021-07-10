В Германии заявили, что пока "не видят на повестке" вопрос Украины в НАТО

В Германии пока не видят на повестке дня вопрос предоставления Украине членства в НАТО. В то же время страна готова помогать Вооруженным силам Украины проводить реформы, необходимые для полноценного сотрудничества с военными Альянса.

Соответствующие заявления сделал руководитель департамента политики в Министерстве обороны ФРГ Детлеф Вехтер. Он принял участие в дискуссии, организованной Немецким атлантическим обществом. Его в пятницу, 9 июля, процитировал "Укринформ".

"Мы работаем с украинскими друзьями, партнерами, чтобы воплотить необходимые реформы, создать условия для того, чтобы вообще приблизиться к Плану, этой карте", – сказал Вехтер о ПДЧ.

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Как указал он, сотрудничество налажено по оборонной реформе. Ее проведению помогает и ФРГ, и НАТО.

"Но пока мы не видим, что вопрос ПДЧ, процесса, когда страны-кандидаты готовятся к членству (это может длиться очень долго – 10-12 лет) стоит сейчас на повестке дня", – сказал политик.

Он отказался называть примерные сроки по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

При этом представитель Минобороны Германии пересказал позицию федерального правительства, который "постоянно повторяет, что пока нет оснований для этого, поэтому не дает фальшивые, слишком большие обещания".

"ФРГ остается на принципиальном обещании перспективы членства в Альянсе для Украины и Грузии с 2008 года", – добавил Вехтер.

Напомним, что Армин Лашет и Олаф Шольц, которые являются кандидатами в канцлеры Германии, ранее заявили: присоединение Украины к НАТО и ЕС сейчас невозможно. Так они ответили на вопрос от украинского лидера Владимира Зеленского.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Зеленский заявил, что хочет обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток-2". Он уточнил, что намерен затронуть тему энергетической безопасности в контексте строительства газопровода.