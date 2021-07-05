Украина потребует компенсацию после запуска 'Северного потока-2'

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потребует компенсацию в случае запуска газопровода "Северный поток-2". По его словам, речь идет о двух ключевых принципах.

"Мы сформулировали два принципа, по которым можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Первый – принцип безопасности: как будет гарантироваться безопасность государства. И второй – обеспечение выполнения соглашений", – отметил Кулеба. Соответствующее заявление он озвучил на форуме "Украина 30. Международная политика", который транслировался на YouTube.

Однако, по словам главы МИД, непонятно, как заставить Россию соблюдать договоренности.

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"С РФ можно договориться и может даже Германия будет что-то гарантировать в этих договоренностях. Но как заставить Россию соблюдать договоренности – это большой вопрос, на который нет ответов", – резюмировал Кулеба.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.