Кулеба назвал главные вопросы встречи Зеленского и Меркель в Берлине

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на грядущей встрече обсудят ситуацию на Донбассе и переговоры по урегулированию. Затронут и экономические вопросы, среди которых – российский газопровод "Северный поток-2".

О темах, которые должны поднять в ходе встречи на высшем уровне, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Как пишет УНИАН, глава МИД выступил на пресс-конференции с журналистами во время всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" 5 июля.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах", – отметил министр. В частности, он назвал безопасность, Нормандский формат, "Северный поток-2", двустороннюю торговлю, инвестиции в Украину.

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В связи с будущим уходом Меркель с поста Кулеба указал: пока сложно сказать, какой будет политика ФРГ, поэтому необходимо дождаться формирования новой коалиции.

Когда глава МИД Украины посещал Германию с рабочим визитом, то проводил встречи с представителями ключевых политических партий, чтобы донести до них важность и приоритетность украинской повестки дня, рассказать о том, что ожидает Украина и что готова дать.

"Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", – подчеркнул министр.

Это, в частности, касается четкой и прямой поддержки ФРГ европейской перспективы Украины, ее членства в ЕС, более конструктивная позиция относительно членства страны в НАТО. Среди спорных вопросов и тема дальнейшего функционирования российского "Северного потока-2".

"Это и вопрос продажи вооружения Украине. Я считаю, что это уже вопрос принципа, это вопрос одной снайперской винтовки, условно говоря. Но это должно произойти. Мы должны эту стену сломать, потому что она является сугубо политической и, по нашему мнению, безосновательной", – заявил Кулеба.

Напомним:

по приглашению Меркель Зеленский намерен 12 июля посетить Берлин.

Что касается "СП-2", то Кулеба настаивает, что Украина потребует компенсацию в случае запуска газопровода.

Как ранее писал OBOZREVATEL, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен считает, что встреча Меркель и Зеленского – большой шанс. По ее словам, это хороший знак, что канцлер хочет обсудить с лидером нашей страны ряд вопросов.