Меркель посетит Россию перед визитом в Украину и проведет переговоры с Путиным: главные темы

Перед визитом в Украину канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию. Ее приезд в Москву ожидается 20 августа.

Об этом сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Bild. По его словам, очевидно, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробности программы визита немецкая сторона объявит позднее на этой неделе.

Между тем, на сайте Кремля сообщается, что Путин и Меркель планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

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Известно, что в Киев канцлер Германии прибудет 22 августа. На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будут подниматься вопросы, касающиеся мира на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе в газовой сфере.

Бывший народный депутат Тарас Чорновил отметил, что неожиданно для всех инициатором встречи стала именно Меркель. Несмотря на то, что ранее канцлер отвергла приглашение Зеленского присоединиться к Крымской платформе и посетить Украину в День Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Германии отказалось предоставить Украине оружие. Поэтому власти работают над тем, чтобы уже новое правительство Германии изменило свою позицию по этому вопросу.

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Германия и Франция несут ответственность за оккупацию Россией Крыма, поскольку вовремя не предоставили Украине ПДЧ в НАТО.