Меркель – о ситуации в Афганистане: нам не удалось построить демократию

Канцлер Германии Ангела Меркель признала провал военной миссии стран западной коалиции в Афганистане. Меркель также прокомментировала ситуацию в аэропорту в Кабуле, признав, что эвакуация людей зависит только от американских военных.

Об этом Канцлер Германии заявила, выступая на президиуме правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), сообщает издание Bild. По словам Меркель, западный мир переживает тяжелые времена и должен сосредоточиться на спасении афганцев, которые хотят покинуть страну из-за захвата власти талибами.

Канцлер Германии также отметила, что решение о выходе из Афганистана было принято американцами, в том числе по внутриполитическим причинам.

Видео дня

По словам Меркель, после выхода из страны войск США произошел "эффект домино", который развалил сформированный за 20 лет порядок.

Меркель также прокомментировала возможную волну беженцев.

"Смогут ли афганцы покинуть страну сейчас, зависит от талибов и ситуации на границе. Многие люди попытаются покинуть страну", – сказала она.

Канцлер заявила, что Германия заинтересована в том, чтобы Турция сдерживала волну беженцев из Афганистана.

"Мы хотели построить страну с демократическим строем, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", — добавила Меркель.

Канцлер Германии также сказала, что теперь в Афганистане наступят тяжелые времена для тех, кто верил в демократию и свободу, особенно для женщин.

Теперь главная задача – обезопасить как можно больше людей и помочь организациям, которые их спасают, отметила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, движение "Талибан" установил контроль над всей территорией Афганистана. И, практически не встречая сопротивления, боевики вошли в столицу – Кабула.

Несколько часов между исламистами и официальной властью шли переговоры. Президент страны сложил с себя полномочия, а все государство перешла под контроль временного правительства.

В захваченном талибами Кабуле не работают банки и ТРЦ, в аэропорту раздавались выстрелы.