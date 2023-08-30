В Габоне произошел госпереворот: военные заявили о роспуске всех институтов власти и отмене результатов выборов

В Габоне, находящемся на западном побережье Центральной Африки, военные выступили в эфире на национальном телевидении и заявили, что они взяли на себя власть в стране. Также они объявили о роспуске всех институтов власти и отмене результатов президентских и парламентских выборов.

Видео дня

Об этом сообщает AFP News Agency. Как отмечают в агентстве, в столице страны, Либревили, слышны звуки стрельбы.

"Мы покончим с нынешним режимом", – сказали солдаты Габона по телевидению.

Военные отметили, что такие действия армии связаны с "небрежным и непредсказуемым управлением страной, что привело к постоянному ухудшению социального единства, что рискует привести страну в хаос".

Государственный избирательный центр Габона ранее сообщил о третьем сроке переизбрания на должность действующего президента Али Бонго Ондимба после прошедших выборов, где он получил 64,27% голосов избирателей. В то же время, оппозиция считает, что результаты были фальсифицированными.

Али Бонго Ондимба, которому 64 года, занимал пост президента в стране с 2009 года. Его отец, Омар Бонго Ондимба, был вторым президентом Габона и находился у власти в течение 41 года.

В Конституции Габона не установлены никакие ограничения на количество президентских сроков. Таким образом, госпереворот в Габоне пресекает 53-летнее правление семьи Бонго в стране.

Ранее сообщалось, что в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохаммед Базум был смещен с должности. О захвате властей в стране заявила группа военных на национальном телевидении западноафриканской страны через несколько часов после задержания президента.

Как писал OBOZREVATEL, военная хунта Нигера обратилась за помощью к российской частной военной компании "Вагнер". Там боятся военного вмешательства со стороны стран Западноафриканского регионального блока ЭКОВАС в случае отказа хунты к воскресенью освободить демократически избранного президента Мохаммеда Базума.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!