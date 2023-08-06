Хунта в Нигере обратилась за помощью в ЧВК 'Вагнер': боится СВО со стороны ЗРБ

Военная хунта Нигера обратилась за помощью к обратилась к российской частной военной компании "Вагнер". Там бояться военного вмешательства со стороны стран Западноафриканского регионального блока ЭКОВАС в случае отказа хунты до воскресенья освободить демократически избранного президента Мохамеда Базума.

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Об этом сообщает Associated Press. Старший научный сотрудник Центра Суфана Вассим Насра заявил, что запрос поступил во время визита одного из лидеров переворота, генерала Салифу Моди, в соседнее Мали, где он вступил в контакт с кем-то из "Вагнера".

"Им нужен "Вагнер", потому что он станет их гарантией удержания власти", – сказал он, добавив, что "Вагнер" рассматривает данную просьбу.

Один из западных военных чиновников, говоривший на условиях анонимности, также сказал, что он слышал сообщения о просьбе к ЧВК "Вагнер" о помощи.

Отмечается, что Нигер считался последним надежным партнером Запада по борьбе с терроризмом в регионе. После государственных переворотов в Мали и Буркина-Фасо отвергли сотрудничество с бывшей метрополией – Францией – и обратились к России.

Представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр считает, что прямо РФ не причастна к перевороту в Нигере, но пытается поддерживать дестабилизацию в регионе. В течение нескольких дней после захвата власти поклонники хунты размахивали российскими флагами на улицах.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 5 августа предупредила мятежников, что военная операция ECOWAS состоится.

"Перевороты больше неуместны... Пора положить этому конец", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Нигере, где произошел военный переворот, заметили российские флаги. Примечательно, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

– Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар опубликовал статью, в которой говорится о причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере.

– Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

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