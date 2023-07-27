В Нигере военные заявили о захвате власти и закрыли границы: глава государства задержан

В Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохамед Базум был отстранен от должности. О захвате власти в стране заявлиа группа военных заявила по национальному телевидению западноафриканской страны спустя несколько часов после задержания президента.

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Полковник Амаду Абдраман заявил, что силы обороны и безопасности "решили положить конец режиму, который привел к ухудшению ситуации с безопасностью и плохому управлению". Об этом сообщает Reuters.

По словам Абдрамана, в стране закрыты границы и объявлен общенациональный комендантский час. Также полковник предупредил, что деятельность всех учреждений республики приостановлена. Более того, военные предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Стоит отметить, что военный переворот в Нигере является уже седьмой по счету в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года. События в стране могут еще больше осложнить усилия Запада по оказанию помощи странам Сахельского региона в борьбе с джихадистским повстанческим движением, распространившимся из Мали за последнее десятилетие.

В последнее время республика Нигер была ключевым союзником западных стран, стремящихся помочь в борьбе с повстанцами. Однако все эти усилия сталкиваются с растущим раздражением со стороны новых повстанцев из Мали и Буркина-Фасо.

Нигер также является ключевым союзником Европейского Союза в борьбе с нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары. Франция перебросила войска в Нигер из Мали в прошлом году после того, как у нее испортились отношения с временными властями.

Примечательно, что избрание Базума на должность президента Нигера стало первой демократической сменой власти в государстве, в котором с момента обретения независимости от Франции в 1960 году произошло четыре военных переворота.

По словам руководителя программы Сахеля для германского Конрада Ульфа Лессинга, Базум был единственной надеждой Запада в Сахельском регионе. Франция, США и ЕС потратили большую часть своих ресурсов в регионе на поддержку Нигера и его сил безопасности. Он также предупредил, что переворот создаст возможность для России и других стран распространить свое влияние в Нигере.

Соединенные Штаты призвали к освобождению Базума, в то время как Европейский союз, ООН, Франция и другие страны осудили восстание и заявили, что с беспокойством следят за событиями. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен, который разговаривал с Базумом накануне его задержания, сказал, что партнерство США с Нигером в области экономики и безопасности зависит от продолжения демократического правления.

Напомним, весной в африканской стране Судан начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны, городе Хартум, раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

Ранее сообщалось, что лидеры 38 из 54 стран Африки отказались ехать на саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге с участием диктатора РФ Владимира Путина. Приглашения были направлены главам всех африканских стран, но в Москве уверяют, что с "пониманием" относятся к тем, кто решил не ехать.