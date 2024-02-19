В Европе заговорили об альтернативе НАТО после скандальных заявлений Трампа о блоке – WP

После скандальных заявлений американского политика Дональда Трампа о НАТО в Европе заговорили о создании альтернативы Североатлантическому альянсу. В частности, ряд чиновников выступают за общеконтинентального дополнения к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США.

Также в ЕС предусматривают сценарий, при котором гарантии США могут быть отменены. В таком случае европейские страны хотят позаботиться о создании полноценной альтернативы НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Стоит отметить, что не все европейские страны оптимистично смотрят на возможность создать альтернативу НАТО. Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять угрозам со стороны России. Кроме того, если ЕС решит пойти разными путями с НАТО, остается открытым вопрос, как Европа построит ядерный щит над континентом.

Некоторые чиновники задаются вопросом, будет ли Европа, которая готовится отделиться от Соединенных Штатов, готова усилить трансатлантический развод, а не избегать его. Поэтому многие представители европейских стран сосредоточены на том, как закрепить обязательства США перед выборами президента в ноябре 2024 года.

Высокопоставленные американские политики говорят, что на самом деле они могут сделать очень мало, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями. Но некоторые из структур, которые они обсуждают, в частности, долгосрочные обязательства по военной помощи Украине, потребуют предоставления отчетов о состоянии дел и других действий, которые могут сделать для Трампа более неловким с политической точки зрения полный отказ от обещаний США.

Кроме того, аналитики полагают, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена, отношения США и Европы изменится. По словам члена Европейского парламента от Германии Ханны Нойманн, нет никаких сомнений в том, что немцы отдают предпочтение Байдену. Однако большинство понимает, что сдвиг в настроениях США не ограничивается только Трампом. Поэтому в Европе заявили, что страны ЕС должны объединиться и активизировать свою игру в области безопасности.

Напомним, Дональд Трамп в очередной раз поменял риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы помешать принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине для борьбы против РФ.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа за его скандальное заявление о НАТО. Он напомнил ему, что Североатлантический альянс в первую очередь защищает Соединенные Штаты.

Накануне Дональд Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Как сообщал OBOZ.UA, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

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