Трамп заявил, что сделает для Украины больше Байдена, и выступил с громкими 'обвинениями'

Одиозный американский политик Дональд Трамп в очередной раз поменял риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы помешать принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине для борьбы против РФ.

Более того, Трамп обвинил действующего главу Белого дома в том, что он якобы собрался "уступить Украину в качестве подарка" российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает издание The New York Times.

В то время, как президент Байден пытается сплотить мировых лидеров, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, Трамп продолжает вставлять палки в колеса конгрессменам, чтобы помешать принятию законопроекта, который предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине. Однако с разницей буквально в день Трамп меняет риторику и обвиняет Байдена в том, что тот якобы собирается "подарить" Украину главному военному преступнику РФ Путину.

Выступая на предвыборном мероприятии в Южной Каролине, Трамп выдал, что благодаря Байдену российский диктатор "получит в подарок все, что он хочет, включая Украину". Также одиозный политик признал, что ладит с Путиным.

При этом американские журналисты напомнили, что еще совсем недавно Трамп заявлял, что он рассмотрит возможность позволить России оставить под своим контролем оккупированные регионы Украины в рамках соглашения о прекращении войны.

Кампания по противодействию голосования за законопроект о выделении помощи Украины Трамп строит вокруг лозунга "Америка прежде всего". В частности, политик заявил, что Соединенные Штаты могут предоставлять помощь другим странам исключительно в виде кредитов. Более того, он упрекал европейские страны, мол, они мало помогают Украине.

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа за его скандальное заявление о НАТО. Он напомнил одиозному политику, что Североатлантический альянс в первую очередь защищает Соединенные Штаты.

Накануне Дональд Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему главе США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

Как сообщал OBOZ.UA, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

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