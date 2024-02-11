'Я позволю России делать все, что она захочет!' Стало известно об угрозах Трампа союзникам в НАТО

Дональд Трамп во время своего президентства угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет защищать тех членов Альянса, которые задолжали выплаты в организацию. Более того, он даже пригрозил, что наоборот будет поощрять Россию к агрессии против "должников".

Об этом рассказал сам Дональд Трамп во время выступления в субботу, 10 февраля, в штате Южная Каролина. Его слова цитирует The New York Times.

Трамп не дал понять, собирался ли он когда-нибудь выполнить такую угрозу и что это означало бы для Альянса, но его комментарий, который он дал, чтобы продемонстрировать свои "переговорные навыки", вероятно вызовет беспокойство среди государств-членов НАТО, которые и без того очень нервничают по поводу перспективы возвращения Трампа на пост президента США.

Некоторые европейские чиновники и эксперты по внешней политике заявили, что они обеспокоены тем, что Россия может ворваться в одну из стран НАТО после выигрыша в войне с Украиной, и эти опасения, по их словам, усиливаются из-за возможной победы Трампа на выборах осенью 2024 года.

Трамп и прежде заявлял, что поддержка НАТО является чрезмерным бременем для Соединенных Штатов и что альянс истощает финансовые и военные ресурсы США. А на сайте его предвыборной кампании говорится, что его страна должна пересмотреть цель организации Североатлантического договора.

Во время нынешней предвыборной кампании Трамп уже вспоминал, как во время президента в частном разговоре он говорил лидерам стран-членов НАТО, что Соединенные Штаты не будут защищать их от нападения России, если у них будет задолженность перед организацией. И хвастался, что якобы после того, как он выразил эту угрозу, "сотни миллиардов долларов поступили" в НАТО.

Во время субботнего выступления в Южной Каролине Трамп снова вспомнил разговор с одним европейским лидером, который спросил, будут ли США защищать его страну в случае нападения России, если у государства долг перед НАТО.

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны оплатить свои счета", – процитировал сам себя Дональд Трамп.

Издание отметило, что представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал комментарии Трампа "ужасными и бессмысленными".

"Вместо того чтобы призывать к войнам и пропагандировать сумасшедший хаос, президент Джо Байден продолжит поддерживать американское лидерство и будет отстаивать наше национальное государство, выступать за интересы безопасности, а не против них", – сказал Эндрю Бейтс.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп звонил и "угрожал" сенаторам от Республиканской партии, чтобы они не голосовали за законопроект об американской границе, предусматривающий выделение помощи Украине и Израилю.

В НАТО рассматривают возможность взять на себя поставки оружия Украине, чтобы переиграть Трампа в случае его президентства. Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt, журналисты которого ссылаются на источники в дипломатических и политических кругах.