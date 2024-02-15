Трамп будет подталкивать Украину к переговорам с Россией в случае победы на выборах – Bloomberg

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Они говорят, что советники Трампа также обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина за стол переговоров.

Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента может прибегнуть к таким действиям уже в начале своего второго президентского срока.

"Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь посадить Украину за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может подтолкнуть Россию. Советники, в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен, также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы склонить Путина", – говорится в статье.

Источники отмечают, что пока никаких переговоров с российскими или украинскими посредниками не ведется – отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана, закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.

Среди возможных шагов, которые Трамп собирается предпринять в случае победы на выборах, источники также называют сокращение обязательств США перед некоторыми странами НАТО. Как пишет Bloomberg, если такие инициативы будут реализованы, они "перевернут десятилетия политики США" и разрушат оборонный альянс, формировавший европейскую безопасность со времен холодной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отреагировал на скандальное заявление своего предшественника Дональда Трампа, который угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности по выплатам НАТО. Действующий американский лидер считает, что Трамп таким образом подбивает российского диктатора Владимира Путина атаковать страны Североатлантического альянса.

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