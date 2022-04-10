В Эстонии аннулируют визы лиц, демонстрируюющих символику в поддержку войны против Украины

Эстонские пограничники начали активнее контролировать использование символики, поддерживающей начатую РФ войну против Украины. При необходимости, нарушителям аннулируют визы.

По состоянию на 8 апреля такую меру наказания применили к нескольким людям. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Отмечается, что запрет на символику в поддержку российской агрессии против украинского государства ввел Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Теперь в стране запрещено публично демонстрировать георгиевские ленты и другие символы, используемые российскими оккупантами – такие, как латинские буквы "Z" и "V".

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Начальник пограничного пункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран пояснил, что указанные печально известные буквы, а также георгиевские ленты и элементы обмундирования российской армии всегда привлекают внимание не только пограничников и правоохранителей, но и обычных людей.

По его словам, использование такой символики приводит к тому, что ее владельца направляют на дополнительную проверку.

"С ним проводится беседа. Во время нее выясняется, как с ним поступать дальше", – добавил Маран.

Напомним, что ранее использование георгиевской ленты и символов российского вторжения "Z" и "V" запретили в Молдове. Парламент страны охарактеризовал их "атрибутами, пропагандирующими военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Кроме того, южнокорейский технологический гигант Samsung отказался от использования буквы "Z" в названиях моделей своей техники. Компания не делала по этому поводу никаких заявлений, изменения заметили сами пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии парень вышел на улицу с флагом Украины, демонстрируя поддержку страны в войне против РФ. При этом его поразила реакция любителей "русского мира", проявивших агрессию к акции.