В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы российского вторжения Z и V

Парламент Молдовы поддержал поправку к закону, запрещающему публичное использование российской символики, прославляющей войну или военные преступления. Речь идет о георгиевской ленте, а также буквах "Z" и "V", которые российские власти используют как знак поддержки агрессии против Украины.

Об этом пишет издание NewsMaker, ссылаясь на сообщения партии "Действие и солидарность" (PAS). Согласно информации партии, необходимые поправки в законодательство парламент Республики Молдова одобрил на заседании 7 апреля.

"Война – это зло, которое нельзя ничем оправдать. Под символами войны умирают люди. Наши деды, пережившие ужас войны, не хотели бы снова к этому вернуться. Пропаганда войны – это величайшее оскорбление тем, кто боролся против войны и пожертвовал собой ради мира. Ни один ветеран не хочет, чтобы его дети и внуки погибали на войне", — заявили в PAS, отметив, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

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В руководящей партии PAS также отметили, что депутаты проголосовали и за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым тех, кто производит, демонстрирует или распространяет запрещенные символы, будут штрафовать.

При этом физлицам грозит штраф до 9 тысяч леев (примерно 58250 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 116500 грн).

Как известно, российские фашисты позаимствовали у гитлеровцев маркировку техники, которая уже успела перерасти в символику. За очень короткое время буквы V и Z стали главными символами тех, кто поддерживает военные преступления Путина в Украине.

Публичное использование российской символики, пропагандирующей войну и военные преступления запретили во многих странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада проголосовала за запрет российской символики – речь идет о буквах "Z" и "V".

Также в Латвии официально запретили публичное использование символики военной агрессии РФ.

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