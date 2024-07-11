Орбан после визитов в Киев, Москву и Пекин встретится с Трампом – Bloomberg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, за последние десять дней посетивший Киев, Москву и Пекин, собрался в США на встречу с республиканцем Дональдом Трампом. Бывший лидер страны и нынешний кандидат в президенты примет его во Флориде после саммита НАТО.
Об этом сообщает издание Bloomberg. Аналитики предположили, что такая встреча лишь усугубит опасения, что глава венгерского правительства работает посредником между Путиным и Трампом.
Беседа якобы состоится уже 11 июля. Это меньше чем через неделю после диалога Орбана с российским диктором в Кремле. И примечательно, что именно после того, как он под видом "мирной инициативы" посетил сначала Киев, а затем Москву, путинские войска нанесли одни из самых массовых за последнее время удары по украинским городам 8 июля, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
"Трамп и Путин выражали приверженность друг другу еще во время первого срока президентства, что часто вызывало критику обеих партий. Недавно лидер республиканцев заявил, что верит, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине и освободить американцев, удерживаемых в России, если его выберут на второй срок", – пишет издание.
По его данным, Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Хотя его визит в Москву стал центральной темой обсуждения на встрече, где другие союзники пообещали дополнительную противовоздушную оборону для Украины.
Анонимный источник Bloomberg сказал, мол, Трамп не просил венгерского премьера заложить основу для какого-то украинско-российского "мирного соглашения". Собеседник описал этот визит, который состоится за несколько дней до национального съезда Республиканской партии в Милуоки, как "более неформальную встречу".
Добавим: на этой неделе Орбан также посещал президента Китая Си Цзиньпина. После этого он подвел итоги своего "турне", утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года. Венгерский "друг" Путина повторил призыв к "мирному диалогу" даже после обстрела РФ "Охматдета" в Киеве, заявляя, что "жестокость войны вышла на новый уровень", но никоим образом не признавая, что ответственно за это государство-террорист Россия.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп должен уже сейчас раскрыть свой план "скорого прекращения войны", если тот вообще у него есть. Он напомнил политику, который надеется вернуться к президентству в США, что любое предложение относительно мира не должно нарушать суверенитет украинского государства.
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