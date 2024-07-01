Венгрия начала председательство в Совете ЕС: что это значит для Украины и какие вопросы Будапешт назвал приоритетными

С понедельника, 1 июля, Венгрия начала председательство в Европейском союзе. В частности, страна взяла на себя организацию работы Совета ЕС на следующие полгода.

Видео дня

Лозунгом венгерского председательства станет видоизмененное, но известное выражение: "Сделаем Европу великой снова" (Make Europe Great Again). Об этом сообщает Венгерское председательство в ЕС.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, представляя приоритеты правительства на следующие шесть месяцев, подчеркнул, что Венгерское председательство будет выступать как "честный брокер", стремясь к конструктивному сотрудничеству со всеми странами-членами и европейскими институциями, учитывая современные вызовы ЕС.

"Европа встает перед общими вызовами войны в нашем соседстве, глобальной конкуренции, уязвимой ситуации по безопасности, незаконной миграции, природных катаклизмов, влияния климатических изменений и (сложной) демографической ситуации", – отметил Бока.

Семь определенных приоритетов

Программа деятельности Венгерского председательства в ЕС будет построена на основе семи определенных приоритетов:

принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

усиление европейской оборонной политики;

последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

прекращение нелегальной миграции;

формирование будущего политики сплоченности;

ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

разрешение демографических проблем.

К концу 2024 года Венгерское председательство планирует провести 1500 заседаний рабочих групп Совета ЕС и организовать 37 официальных министерских встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Кроме этого, Венгрия проведет 230 мероприятий, большинство из которых пройдут в Будапеште. Среди них – 16 неформальных заседаний Совета ЕС, одна неформальная встреча Европейского Совета, а также саммит Европейского политического сообщества.

Венгрия часто конфликтует с Брюсселем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является первым председателем временного председательства в Совете ЕС, публично атаковавшим и унизившим собственные институты ЕС.

В своих выступлениях и интервью он неоднократно заявлял, что ЕС угрожает суверенитету Венгрии, уничтожает средний класс и атакует сельскохозяйственный сектор страны. Поэтому он заявил, что ему необходимо поехать в Брюссель и "встряхнуть там властные структуры".

Никогда в истории ЕС председательство в Совете не имело столько конфликтов интересов, как в Венгрии, против которой продолжаются процедуры в соответствии со статьей 7 договоров ЕС из-за фундаментальной угрозы, которую правительство Орбана представляет для верховенства закона в стране.

Европейская комиссия, например, инициировала многочисленные процедуры из-за нарушения правовых норм. Европейский суд недавно наложил большие штрафы на Будапешт за ненадлежащее применение законов ЕС о предоставлении убежища и миграции.

Особенно деликатным вопросом является перетягивание каната между Орбаном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу финансовой помощи Венгрии.

В целом ЕС заморозил финансирование Венгрии на сумму 30 миллиардов евро (32,1 миллиарда долларов) из-за вполне реальной угрозы коррупции в Будапеште, а также из-за того, что Брюссель заявляет, что суды в Венгрии больше не являются независимыми.

Задержка военной помощи Украине

Министр по делам Европы Венгрии Бока не дал никаких оснований надеяться на прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС, которые начали Киев и Брюссель 25 июня.

В настоящее время Венгрия отказывается выделить около €6,5 млрд из фондов ЕС на военную помощь, а правительство Орбана еще не уточнило, воспользуется ли он правом вето в течение шести месяцев своего правления.

Орбан, который, несмотря на санкции ЕС, сохранил хорошие экономические связи с Россией, позиционировал себя как единственного человека, борющегося за мир накануне выборов в Европарламент в начале июня.

Председательство в Совете ЕС в переходный период

Будапешт принимает председательство в ЕС в период, когда ключевые институты Евросоюза находятся в фазе перехода. В июне прошли выборы в Европарламент, действующий состав Еврокомиссии работает последние месяцы, а новый состав будет известен только ближе к концу года. Это означает, что в этот период не следует ожидать большого количества новых законодательных инициатив.

Однако не следует переоценивать возможности влияния председательствующей в ЕС страны. Подавляющее большинство законодательных инициатив поступают от Еврокомиссии и принимаются странами-членами и Европарламентом.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел союзников и планирует создать в Европарламенте ультраправую группу. Так, в воскресенье, 30 июня он вместе с лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем объявили о создании новой правой группы в Европейском парламенте.

Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!